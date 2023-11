A Villa San Pietro vietato ammalarsi: medico di base non pervenuto

Il medico di base? Non pervenuto: bandi disertati dai professionisti nonostante la sede sia stata messa a disposizione gratuitamente dal Comune. La sindaca Marina Madeddu: “La soluzione “ tampone” che è stata trovata, ma la cui elaborazione ha richiesto molti mesi, è l’attivazione di un’UCA ( Unità di Continuità Assistenziale), sistema già operativo in altre regioni”.

Una piaga che oramai è diventato cronica ossia quella della mancanza di medici, anche di famiglia: un servizio che sino a non troppi anni fa’ era sempre garantito e che, invece, ora è diventato cronico. Villa San Pietro è uno dei comuni interessati e “nonostante tutto l’impegno profuso in tutte le direzioni e da tutti i soggetti coinvolti, i bandi per l’assegnazione della sede sono andati deserti e continua a non trovarsi alcun medico nemmeno per ricoprire l’incarico a tempo determinato, nonostante l’Amministrazione comunale abbia messo a disposizione una sede gratuitamente” ha spiegato la sindaca.

“Il disagio è immenso, ne sono assolutamente consapevole e lo “trasferisco” costantemente anche alla direzione della ASL, alla direzione del Distretto e all’assessorato regionale alla Sanità”. Tante le interlocuzioni che avvengono tra i responsabili degli enti interessati ma, sinora, i professionisti della salute sono solo un miraggio.

“Il Direttore generale della nostra ASL, Marcello Tidore, durante la Conferenza territoriale sanitaria a cui ho partecipato la settimana scorsa, mi ha assicurato il massimo impegno per un’operatività entro dicembre, e così pure ha fatto il Direttore del distretto, Pierpaolo Pateri, nell’incontro di ieri.

Incontro mirato anche a cercare una soluzione “ ponte” fino all’attivazione dell’UCA”.

Tale soluzione dovrebbe essere un’estensione di circa 4 ore a settimana dell’orario della Guardia Medica, dedicata alla prescrizione di farmaci e impegnative per i pazienti senza medico di base.

“Siamo in attesa del perfezionamento della procedura richiesta da alcuni medici di continuità assistenziale per confermare la propria disponibilità a tale servizio”. Soluzioni per tamponare l’immenso disagio che i cittadini devono affrontare quotidianamente e che, spesso, indeboliscono il sistema nervoso. Una raccomandazione, infatti, da parte di Madeddu rivolta ai cittadini: “Siate collaborativi, comprensivi ed evitate atteggiamenti aggressivi e di “ pretesa”, perché i medici di Guardia Medica, come più volte ripetuto, non sono tenuti a prescrivere impegnative e farmaci non salvavita. E manifesteranno disponibilità solo ed esclusivamente dietro presentazione della documentazione”. Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini antinfluenzali si sono resi disponibili due medici di Pula che, in collaborazione con il Comune e il Distretto, stanno organizzando una giornata dedicata ai pazienti fragili e anziani di Villa San Pietro.