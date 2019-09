“A Tuerredda manca solo il circo con gli elefanti e lo scempio è completo”

“Il 9 settembre 2019 è una data da ricordare per la salvaguardia della spiaggia di Tuerredda (Teulada, SU), ormai tristemente avviata verso un passato di gioiello ambientale del Mediterraneo e un presente di letamaio buono per il peggior degrado possibile” comincia così la nuova invettiva della battagliera associazione ambientalista Gruppo di INtervento Giuridico, presieduta da Stefano Deliperi-. “Non bastano gli stabilimenti balneari invasivi, il suk del commercio abusivo, gli olezzi gastronomici e dei parcheggi automobilistici, la sardinizzazione dei bagnanti, ora è comparsa anche un’installazione per spettacoli con tanto di palco e luci per la gioia festante di chissà chi.Manca soltanto il circo con gli Elefanti e lo scempio è completo.”

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (9 settembre 2019) un’immediata istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti “per verificare la sussistenza o meno di eventuali assurde autorizzazioni per questo ennesimo degrado”.

Coinvolti Comune di Teulada, Capitaneria di Porto, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, informata la Procura della Repubblica.

“Per salvare Tuerredda dal collasso ambientale definitivo sono necessari provvedimenti immediati quali il numero chiuso giornaliero di auto e bagnanti, la riduzione dell’area di spiaggia in concessione demaniale per chioschi e stabilimenti e, soprattutto, vigilanza assidua sul rispetto di norme e autorizzazioni. Basta con questo vergognoso scempio continuo e istituzionalizzato”.