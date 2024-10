A Sinnai nasce un mega polo sportivo: piscina olimpionica, campi da calcetto e padel e punto ristoro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Prende forma il mega polo sportivo a Sinnai, sulle ceneri della vecchia piscina arriva una vasca da 50 metri, quindi olimpionica, e non solo. Spazio anche agli amanti del pallone con almeno un campo da calcetto previsto nel progetto, più campi da padel, una palestra nuova di zecca e un punto ristoro. Si potranno fare diversi sport e fare pausa per rifocillarsi senza dover macinare chilometri. Gli operai sono già al lavoro nella zona di via Voltaire. Lì, ormai, della piscina vecchia Antares non rimane più nulla. L’anno scorso l’amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsi tre milioni di euro grazie al Pnrr e, con una piccola aggiunta economica direttamente dalle casse comunali, è stato prima possibile appaltare l’opera e, successivamente, dopo avere trovato l’azienda adatta, far partire i lavori. Che vanno avanti, a quanto pare, senza nessun tipo di intoppo. Le fondamenta sono già in fase di realizzazione, tutta l’area è recintata e ruspe e gru manovrate dagli operai fanno il resto.

Le foto, pubblicate di recente dall’assessore comunale allo Sport, Alessio Serra, fanno ben sperare: “Continuano i lavori nel nuovo polo sportivo della piscina. In progetto anche la palestra, dei campi sportivi e un punto ristoro. Grazie agli uffici sempre attenti e presenti”: A lavori terminati, corsie acquatiche, campi e attrezzature potranno essere utilizzati anche da chi non è residente a Sinnai. L’ultimo step sarà infatti l’affidamento a una o più società sportive.