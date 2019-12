A Sinnai apre la Casa di Babbo Natale, un grande evento: si festeggia tra renne e pupazzi di neve. Dal 14 al 22 dicembre..L’iniziativa di far respirare l’atmosfera natalizia nella nostra Sinnai, in via Mara 18, è nata grazie a Marcella Mandis che risiede in paese da anni. Un grande appuntamento soprattutto per i bambini.

L’anno scorso è stata invitata in Casa Dessi’ a Settimo San Pietro ma quest’anno la aspettiamo all’interno di una casa campidanese del 1600, nel cuore del centro storico sinnaese; potrai scoprire ogni suo angolo, ogni stanza allestita con cura per riproporre la magia del natale con i toni caldi dei colori natalizi.

Ma torniamo indietro di qualche mese… Febbraio! C’e’ stato chi ha apprezzato talmente tanto il lavoro creato a mano dall’artista Marcella Mandis, che ha pensato bene di far proseguire la magia a cui aveva assistito nel 2018, e dare vita alle maestose sculture di cartapesta in una dimora storica, contesto adatto per ospitare Babbo Natale e la sua magia.

E fu cosi’ che Marcella, Alba e Laura, iniziarono quest’avventura, immaginando gia’ i visitatori meravigliati varcando quel portone…si, quel portone che ospitera’ ambienti da favola…

Le sculture sono state realizzate con materiali semplici per arrivare a un risultato complesso, ..oggetti e personaggi da ammirare con stupore.

Renne speciali e calesse, pupazzi di neve,..percorso esterno illuminato …sino ad arrivare alla Casa..dove Babbo Natale aspettera’ i bambini…la loro letterina..il camino..e tante altre sorprese che non ci e’ permesso svelare…

Marcella Mandis spiega: “Insieme agli artisti che allieteranno i pomeriggi, La casa di Babbo Natale offrira’ vari laboratori dove i bambini potranno partecipare attivamente…Creazione Dolcetto Natalizio..Casette di marzapane..Pittura..Addobbi realizzati a mano..

A pochi passi dal centro storico e dalla piazza Santa Barbara troverete un

antico portone di una casa campidanese del 1600, affascinante e ricca di storia, la storia che ci appartiene con tutti gli attrezzi della civiltà contadina e sarà in quell’istante in cui varcherete la soglia che verrete catturati da un vortice di emozioni perché avrete fatto un salto nel passato lungo 400 anni!!

Babbo Natale aspetterà tutti,grandi e piccini, con gioia e allegria e non solo bambini ma nonni e zii saranno i benvenuti!!”.