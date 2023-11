A Selargius una fogna a cielo aperto da settimane: “Un campo trasformato in latrina”

Selargius – Uno sversamento fognario in via Trieste segnalato da tempo, “il posto ormai ridotto a latrina in un campo sterrato, merita probabilmente verifica e una bonifica ambientale” aveva segnalato un cittadino a giugno: “Ad oggi, nonostante i solleciti del nostro zelante concittadino, i liquami continuano a fuoriuscire dal pozzetto” denuncia il consigliere di opposizione, “Selargius Cambia”, Mario Tuveri. Una interrogazione urgente è stata inviata al consiglio comunale di Gigi Concu, per chiedere chiarimenti riguardo la fuoriuscita di liquami maleodoranti da un pozzetto fognario della rete pubblica in un terreno presumibilmente privato. Dopo la segnalazione effettuata tramite mail all’Urp da un cittadino, il pozzetto “veniva cinto con barriere in metallo di segnalazione guasti” si legge nell’interrogazione. “Ad oggi, nonostante i solleciti del nostro zelante concittadino, i liquami continuano a fuoriuscire dal pozzetto”.

“È necessario l’immediato intervento degli uffici competenti per porre fine allo sversamento dei liquami, ravvisandosi in esso un possibile illecito penalmente rilevante in materia ambientale”.

Non solo: viene esplicitamente chiesto “se gli uffici comunali competenti sono intervenuti per porre fine al problema segnalato, da quali misure è stato caratterizzato il loro intervento” e se dopo la segnalazione si sia provveduto a comunicare il problema “all’autorità competente, ravvisandosi nello sversamento dei liquami un possibile illecito penalmente rilevante in materia ambientale”.