“A Selargius migliaia di auto al giorno, sono troppe: da noi c’è spazio per 5 fermate metro”

I calcoli delle auto che attraversano Selargius, soprattutto per passare da Is Pontis Paris alla 554, li ha già fatti da tempo e li conosce a memoria, il sindaco Gigi Concu: “Duemila nelle ore di punta, immaginate tutti questi passaggi all’interno di un centro abitato che ha strade secolari, non progettate per raggiungere questo carico di traffico e di inquinamento rumoroso che si scarica sugli abitanti, abbassando la qualità della vita”. E allora, il nuovo senso unico in viale Marconi viene benedetto dal primo cittadino: “È un passo avanti per la riorganizzazione di tutta la viabilità della città metropolitana, che sarà concluso quando saranno completati i lavori nella 554, per far sì che i paesi dell’hinterland perdano il grande attraversamento” di automobili.

E Concu punta, nuovamente, sul discorso metro: “Il progetto è partito nel 2008”, ricorda, “dobbiamo continuare ad andare avanti, in modo tale che tutti i paesi siano collegati col sistema gommato per trasportare il maggior numeri di persone senza spostare le auto”. E c’è uno studio, negli uffici comunali, che mostra la possibilità, a Selargius, di realizzare “quattro o cinque fermate della metropolitana. Risolverebbero il problema del traffico durante tutto l’arco della giornata”.