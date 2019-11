A scuola di Zona Franca, dibattito nella sede nazionale del PSd’Az

Continua il lavoro dei giovani sardisti cagliaritani che ieri nella sede nazionale del partito, hanno organizzato un incontro dibattito sul tema della Zona Franca e della fiscalità di vantaggio. A illustrare il complesso argomento, Mario Carboni (già capo della segreteria dell’allora Presidente della Giunta Regionale Mario Melis), sardista storico e appassionato militante del partito.

I giovani, guidati dalla consigliera comunale di Cagliari Antonella Scarfò, hanno seguito con attenzione l’excursus storico e normativo illustrato da Carboni che nell’occasione ha fornito documenti risalenti a un secolo fa, inerenti proprio l’argomento Zona Franca in Sardegna.

Nell’immediato c’è la sollecitazione a intraprendere tutte le iniziative considerate opportune per dare gambe alla Cagliari Free Zone, la società di cui è azionista per il 50% l’Autorità Portuale e per l’altro 50% il Cacip e che dovrebbe delimitare i primi sei ettari di zona franca doganale nel porto di Cagliari.

L’attuazione dell’articolo 12 dello statuto sardo è stato al centro del dibattito, dove si sono potute evidenziare le varie prospettive che riportate nell’attualità presentano più o meno lati vantaggiosi, sicuramente il ruolo dei giovani militanti dei quattro mori, sarà quello di sostenere il governatore Solinas nel portare alla realizzazione di un sistema fiscale di vantaggio che oltre a compensare la strutturale penalizzazione geografica ed economica dell’Isola, possa ridare slancio alle produzioni e ai mercati, in modo da creare le condizioni che permettano ai giovani sardi di vivere una nuova stagione di occupazione e benessere.