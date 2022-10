A Sarroch mense scolastiche nel caos: “Servizio fermo e disagi per studenti e famiglie”. A denunciarlo è il gruppo consiliare di minoranza “Noi per Sarroch” composto da Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio Buonomo: i tre consiglieri si fanno portavoce delle lamentele sui ritardi nell’avvio del servizio di mensa scolastica. “Ad oltre un mese dall’inizio della scuola il servizio mensa, che sarebbe dovuto partire i primi di ottobre al Comune di Sarroch, non risulta ancora avviato. Un ritardo che non è stato di certo accolto con favore dalle famiglie degli studenti che protestano per il mancato avvio del servizio e conseguente mancanza di programmazione da parte dell’amministrazione e valutazioni errate sulle tempistiche”. Le cucine e le sale mensa degli istituti del paese sono ancora al palo e, dopo le lezioni, ogni studente deve arrangiarsi come meglio può.

“A farne le spese sono le famiglie, in particolare quelle che, per necessità lavorative, avevano iscritto i propri figli al tempo pieno e che ora, devono trovare per conto proprio una soluzione a questo disagio creato dalle istituzioni. Il gruppo consiliare chiede al sindaco e all’assessore all’istruzione Rebecca Scano di attivarsi per risolvere in tempi brevi il problema e garantire un servizio fondamentale agli studenti.