A Sardara si illumina la palestra comunale, realizzato il nuovo impianto led

Più confortevole e, soprattutto, sicura la palestra che ospita i giovani sportivi locali impegnati in varie discipline, grazie al nuovo impianto di illuminazione: routine amministrativa, sbotta qualcuno, un importante obiettivo, invece, per un piccolo comune che ogni giorno lotta contro le varie avversità burocratiche. Fondi, passaggi tecnici, uomini da impiegare sono solo alcuni degli aspetti che spesso rallentano anche le operazioni più basilari che un comune deve portare avanti. Tante le criticità ancora in atto in paese, strade da riqualificare, illuminazione pubblica da sistemare e alcuni cittadini “oscurano” il nuovo impianto della palestra avanzando le richieste dei lavori pubblici più urgenti da eseguire. “Mi dispiace che ad un provvedimento utile soprattutto ai giovani, vengano contrapposte criticità alle quali stiamo per provvedere. I passaggi tecnici e burocratici allungano i tempi. In ogni caso cerchiamo di fare il possibile, altre volte l’impossibile, ma per i miracoli cercheremo di attrezzarci” spiega il primo cittadino. Un compito non semplice quello di amministrare, soprattutto in questi tempi storici così particolari: un po’ di pazienza, insomma, “ripeto spesso che la collaborazione, aiuta a crescere la comunità e non il singolo soggetto” specifica Zucca.