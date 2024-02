A Sanluri un parco giochi inclusivo nelle scuole elementari

Una mattinata particolare per gli studenti che, dai banchi con libri e penne sopra, si sono trasferiti in cortile per osservare e monitorare le opere a loro dedicate. Non solo: richieste in via formale all’amministrazione comunale con una lettera, in cui chiedevano esplicitamente “di realizzare una zona giochi a scuola”. La necessità dei piccoli cittadini è stata accolta, “promessa mantenuta” ha comunicato Urpi. Ed è così che, accompagnati dall’insegnante Franco Congiu, si sono diretti al cantiere per osservare che tutto procedesse come stabilito. Un simpatico ed educativo sipario, insomma, una lezione di vita e di educazione civica per le nuove generazioni.