A San Sperate la prima casa di accoglienza per anziani: “Punto di riferimento per tutto il territorio”

Una struttura residenziale per anziani non autosufficienti, la prima a San Sperate, sta per essere terminata. Gli operai sono al lavoro nel grande cantiere circondato dal verde, e ieri il sindaco Enrico Collu ha compiuto un sopralluogo: “La comunita Integrata che diventerà un’importante risorsa del nostro territorio. Si tratta di una struttura residenziale di alta qualità destinata ad accogliere anziani non autosufficienti. Nata da un’accordo tra lungimiranti imprenditori, che si son fatti interamente carico dell’investimento, e l’amministrazione comunale che ha supportato l’intervento e approvato tutte le varianti necessarie”.

“Ho avuto modo di constatare lo stato di avanzamento dei lavori, ormai a buon punto, e che si tratta di una struttura di alto livello tecnologico e organizzativo, circondata dal verde, e dotata di tutti i servizi. Una struttura che a San Sperate mancava e che diventerà un riferimento anche per le zone circostanti”.