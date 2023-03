A San Sperate il carnevale non è finito: oggi sfilate in maschera, coriandoli e frittelle

Il carnevale non è finito: ancora sfilate in maschera, coriandoli e frittelle per tutti.

Appuntamento questo pomeriggio alle 16.30 da via Bau Ninni Cannas. È vero, dopo due anni di stop e restrizioni tanta è la voglia di è festeggiare la libertà ritrovata ed è bene farlo anche oltre il periodo usuale. Quindi, per gli irriducibili del carnevale, è imperdibile l’appuntamento di oggi: è prevista la partecipazione straordinaria de “Sa Ratantira” del Villaggio Pescatori di Cagliari.