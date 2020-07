A San Sperate contributi economici per la sterilizzazione di cani e gatti

Contributo economico per la sterilizzazione di cani e gatti a San Sperate: c’è tempo sino al 10 settembre per farne richiesta.

Al via la campagna di sterilizzazione per cani femmina e gatte di proprietà promossa dall’amministrazione comunale con la concessione di un contributo economico a favore di coloro che ne faranno richiesta fino ad esautimento delle risorse disponibili. Il contributo è pari a € 100,00 per le gatte e varia da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 150.00 per i cani femmina in relazione alla taglia dell’animale.

Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 10 settembre 2020 e la somma riconosciuta verrà erogata a rimborso di spese anticipate dal proprietario, previa presentazione di fattura del veterinario regolarmente quietanzata.