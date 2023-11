A San Gavino Monreale una nuova area fitness per l’allenamento a cielo aperto

Dall’estate scorsa allenarsi tutti insieme per le vie e piazze del centro abitato è diventata una moda nel paese dei murales e dello zafferano e, da ieri, gli amanti del benessere fisico e mentale, potranno farlo in uno spazio nuovo, dedicata solo a loro. Una pratica che è stata introdotta qualche mese fa e ha riscosso un ottimo successo, non solo per le tecniche spiegate dagli atleti bensì per l’efficacia della socializzazione, perché lo sport è anche questo. Tanti i cittadini che ieri si sono presentati in abbigliamento sportivo per dare il ben venuto all’area fitness situata nell’area verde di via degli Ulivi, fronte campo Santa Lucia con “Alleniamoci insieme”, il format riproposto. Squadra che vince non si cambia e non potevano che essere Meloni e Cancedda a mostrare come usare le attrezzature. Presenti i principali promotori dell’iniziativa, gli Assessori all’Ambiente e allo Sport

Libero Lai, Giuseppina Chessa e il sindaco Carlo Tomasi che non si è sottratto alla prova di gruppo. “Quale modo migliore se non inaugurare la nuova area fitness all’aperto direttamente con l’attività fisica svolta da tanti cittadini” ha comunicato Libero Lai. “Come sempre, si spera nel rispetto del bene pubblico”.