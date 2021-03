A Samugheo lockdown prolungato: “Sui contagi nesso diretto tra popolazione studentesca e famiglie”

A Samugheo nessun “liberi tutti”, il lockdown sarà prolungato dal sindaco Basilio Patta che ha annunciato l’intento di proseguire con tutte le strette già da oggi, con tanto di ordinanza ad hoc in arrivo. Patta lo comunica con un post sulla pagina ufficiale Facebook del Comune: “Cari concittadini, scrivo questo comunicato dopo un lungo fine settimana di importanti azioni per il contenimento dell’epidemia e per garantire la salute pubblica della nostra comunità, al fine di evitare una pericolosissima evoluzione dei contagi. Sono necessari, pertanto, dei chiarimenti urgenti sulla situazione attuale e sulle prescrizioni future. Non potevo certamente prendere delle decisioni senza aver assunto prima i risultati degli screening di questi giorni. Quindi, dopo un’attenta valutazione dei fatti, vi sottopongo l’interpretazione essenziale, pratica e comprensibile dell’ordinanza che sto per adottare”, anticipa il primo cittadino.

“La decisione che io ho assunto è inequivocabilmente quella di prolungare il lockdown.Prima di tutto gli studenti: rinnovo la mia assoluta e categorica raccomandazione agli studenti delle scuole superiori di non recarsi a scuola, ma di rimanere assolutamente a casa.