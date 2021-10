A Radio Zampetta un appello per trovare una famiglia a Tayson

TAYSON CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

CHI LO ADOTTA?

Tayson è un maschietto dolcissimo, spulciato e sverminato di 3 mesi e mezza, è vittima di rinuncia di proprietà. Purtroppo la famiglia che lo ha accolto non lo può tenere perché il proprietario della casa nel contratto non accetta animali e un condomino ha fatto la spia, mettendo gli adottanti di Tayson nella triste e non voluta condizione di rinunciare a lui.

Merita una bella adozione, aspetta una famiglia che gli dia tanto amore.

Cagliari info +39 349 494 5798

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

