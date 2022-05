A Radio Zampetta Sarda l’appello di Alessandra per trovare adozione a Michele

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DEL CUORE PER MICHELE:

” È DOLCISSIMO, REGALIAMO UNA VERA FAMIGLIA AL BELLISSIMO MICIO “

L’ appello di Alessandra per trovare adozione a Michele:

” Michele è un maschietto di 5 anni, color cipria, testato e negativo Fiv Felv.

È stato abbandonato al freddo e al gelo in una colonia di Cagliari, era affamato e sporco.

Aggredito da altri mici è stato curato per una brutta ferita.

Oltre a essere bellissimo, è molto buono, affettuoso e simpatico. Si cerca una famiglia che lo ami per sempre.

Info 3479372217

