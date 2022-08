A Radio Zampetta Sarda la triste storia del tenero Gaspare: aiutiamolo

A RADIO ZAMPETTA SARDA, GASPARE IL PIT BULL DAGLI OCCHI TRISTI CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA

La triste storia di Gaspare, pitbull di 4 anni viene adottato da Cinzia e dalla mamma quando era un cucciolo indifeso. Si è presentato nei pressi della camera mortuaria quando è venuto a mancare il padre di Cinzia, così lei è la madre hanno pensato a un segno del destino, un cucciolo da amare che colmasse una parte del dolore per la triste perdita.

I primi 2 anni Gaspare è cresciuto come membro della famiglia, coccolato tra le mura domestiche, aveva anche la sua poltrona.

Nel frattempo la madre di Cinzia si ammala gravemente e non può più provvedere a Gaspare, così dalla poltrona di casa è finito solo tutto il giorno in un giardinetto a casa di Cinzia, che per motivi di spazio è stata costretta a optare per questa triste soluzione.

Il cane soffre e manifesta segni di disagio, oltre a far trasparire dal suo sguardo tanta tristezza, ormai le passeggiate sono rarissime e la solitudine è la sua unica compagnia.

Gaspare è un cane dall’indole buona e necessita di attenzioni, di vivere relazionandosi col mondo esterno, al di fuori di quel giardinetto che è diventato un castigo.

Necessità di passeggiate, di compagnia e di tanto affetto per ristabilire quell’equilibrio che le circostanze della vita hanno spezzato.

Si è messo a completa disposizione per l’ inserimento Kristian Figus, allevatore di Amstaff che potete contattare al 3382792241

Gaspare si trova a Carbonia e per qualsiasi info contattate il +39 320 823 4232

Ricordiamo solo adozioni responsabili.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

