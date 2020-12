A Radio CASTEDDU Monia Piano: “Col telefono amico la storia commovente di una malata di Parkinson”

Non è un Natale come tutti gli altri, ma quello della pandemia, il male che ha destabilizzato la vita tutti imponendo un repentino cambiamento dei comportamenti, abitudini e attività quotidiane.

In base a ciò, il lavoro di supporto offerto dal servizio del Telefono Amico Cagliari è aumentato. Un operato basato sull’ascolto, persone di tutte le età si affidano a loro, 24 ore su 24, anche solo per conversare perché si sentono soli: si aggrappano a questo numero di telefono (0299777) perché sanno che dall’altra parte c’è una persona che gli può dedicare del tempo.

“In questo periodo sono soprattutto gli anziani che ci contattano, perché si sentono soli, poiché nel tentativo di preservare la loro salute vengono vietati i rapporti sociali”. Ma loro hanno la necessità di qualcuno che gli possa stare accanto e il Telefono Amico Cagliari, una linea nazionale, dedica il suo tempo a loro. “Anche soltanto prima di andare a dormire, sentire una persona che gli dice ‘buona notte’ questo vuol dir tanto”. Una storia avvenuta di recente, che è rimasta impressa nel cuore della volontaria Monia Piano è quella di una donna malata di

Parkinson.