A Quartu una giornata di giochi ed educazione per i cani: appuntamento al parco Mondo Cane

Il 23 luglio, dalle ore 18:30 alle ore 20, presso il parco “Mondo Cane” in via Lussemburgo angolo via Monsignor Angioni, il Comitato dei quartieri e la dottoressa Donatella Perseo (garante degli animali per il Comune di Quartu Sant’Elena) e le guardie zoofile, presenteranno come tutti gli anni un incontro tra educatori cinofili e conduttori dei nostri amici a 4 zampe.

All’incontro saranno presenti, oltre alla dottoressa Perseo e agli operatori cinofili anche le guardie zoofile (in servizio a breve) specializzate nel settore ambientale e nelle norme del settore cinofilo. Le stesse guardie zoofile saranno a disposizione per esporre le regole comportamentali che il conduttore di ogni animale domestico dovrà mettere in pratica, illustrando le leggi in vigore nel nostro territorio. Si ricorda che tutti i partecipanti presenti nel parco dovranno tenere il proprio cane al guinzaglio e osservare le norme vigenti in materia di comportamento cinofilo.

