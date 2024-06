A Quartu un centro velico all’avanguardia: alloggi per gli atleti e punto ristoro in riva al mare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sì, al collaudo definitivo di tutte le strutture interne del centro velico di Quartu costruite, a partire dai primi anni Duemila, ma rimaste chiuse. Il club sportivo si trova a S’Oru e Mari e viene gestito, da sempre, dalla Polisportiva mare Quartu. Adesso il Comune ha deciso di accelerare i tempi e, con tanto di delibera ufficiale, fa partire il countdown verso il taglio del nastro totale della struttura con vista su spiaggia e mare. Un’area vasta 792 metri quadri, tutto spazio del Demanio che ha visto, in due decenni, frequentare le lezioni di vela tantissimi giovani sportivi, con picchi di presenze da aprile a ottobre. Già presente anche un approdo per le piccole imbarcazioni, sia a vela sia a motore, con un corridoio marino sempre delimitato da due file di boe. I lavori di completamento sono iniziati ventidue anni fa, a fine maggio 2002, poi per alcune competizioni sono arrivate le autorizzazioni di agibilità provvisoria da parte del servizio dell’Edilizia privata. Ora, però, i tempi sono maturi per gli ultimi collaudi che comporteranno la trasformazione in un centro velico all’avanguardia, che potrà essere vissuto 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.