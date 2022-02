A Quartu tanti passi carrabili fantasma, caos sulle regolarizzazioni: “C’è tempo sino a metà aprile”

Richieste arrivate o ancora da ricevere, e nonostante le procedure più snelle (nessun elaborato da dover presentare) gli uffici del Comune di Quartu sono lo stesso in difficoltà per quanto riguarda le regolarizzazioni di tutti i passi carrabili che non hanno ancora una licenza. Sono molti, in città, e allora la Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha deciso di fare slittare l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande al prossimo quindici aprile. Sarà il Consiglio comunale a dover approvare la proposta, l’ok sembra assolutamente scontato. Ci sono “difficoltà emerse in fase di presentazione delle istanze di regolarizzazione da parte dei cittadini” e “gli uffici hanno previsto dal mese di febbraio una semplificazione dell’iter, escludendo fra l’altro, la presentazione

obbligatoria della copia degli elaborati progettuali e catastali”.

Tuttavia, facilitando i cittadini, in parallelo si sono appesantiti i lavori dei dipendenti comunali: “Tale semplificazione comporta un aggravamento dell’attività istruttoria, essendo rimessa agli uffici l’acquisizione