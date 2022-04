A Quartu sfrecciano 240 monopattini elettrici: “Piaceranno a tanti quartesi e ai turisti”

Arrivano da oggi a Quartu Sant’Elena i primi monopattini elettrici in condivisione. Le aziende che si sono aggiudicate il servizio sono tre: Bit Mobility, Bird e Dott, che introdurranno gradualmente sulle strade della città un totale di 240 mezzi. La città di Quartu Sant’Elena ha scelto di avviare il servizio di noleggio secondo lo schema free floating, appoggiando una forma di mobilità sostenibile e innovativa che si sta diffondendo rapidamente nelle principali città di tutta Europa. Un nuovo servizio che permette di aumentare l’offerta di mobilità disponibile in città a complemento del trasporto pubblico e a favore dell’intermodalità, come alternativa all’utilizzo dell’auto privata, producendo concreti effetti positivi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico. “È con soddisfazione ed entusiasmo che annunciamo l’avvio del servizio di micromobilità elettrica in città”, dichiara l’assessora comunale alla Mobilità, Barbara Manca, “un progetto che siamo convinti possa piacere ai quartesi, ai turisti e a tutti coloro che frequentano la città, in particolare ora che il costo dei carburanti sta raggiungendo cifre insostenibili. Ma l’utilizzo dei monopattini garantisce anche ulteriori vantaggi per la cittadinanza, quali la riduzione del traffico, che per brevi tragitti si traduce anche in vantaggi in termini di tempo, e il minore inquinamento atmosferico, che significa maggiore sostenibilità ambientale. Siamo convinti che le tre aziende coinvolte garantiranno un ottimo servizio alla città e la proietteranno verso una nuova mobilità, più moderna, efficiente e funzionale”.

I COSTI – Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app dei servizi Bit Mobility, Bird e Dott dagli stores (Appstore e PlayStore) e registrare il proprio profilo utente. É possibile noleggiare i monopattini elettrici all’interno dell’area operativa. Tutti i mezzi delle tre compagnie sono dotati di rilevamento satellitare, utile a prevenire i furti, controllare la velocità del mezzo e rallentarli nelle aree pedonali e vietare il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Quali sono le offerte per Quartu Sant’Elena? In occasione del lancio, Dott offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 20 minuti: basterà inserire il codice sconto CIAOQUARTU nella sezione Promozioni dell’App. La tariffa base è di 18 centesimi al minuto, con un euro di costo di sblocco. Inoltre Dott mette a disposizione varie opzioni di abbonamento, acquistabili tramite App, grazie alla quale è possibile ridurre il costo di ogni singolo noleggio a soli a 35 centesimi. Pass due corse: due corse, ad un costo di 3,49 euro. Abbonamento giornaliero: 10 corse per 24 ore a 5,99 euro. Abbonamento settimanale: 15 corse ad un costo di 14,99 euro. Abbonamento mensile: 100 corse ad un costo di 34,99 euro. In occasione del lancio, BIT Mobility offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 30 minuti: basterà inserire il codice sconto QUARTUBIT nella sezione Promozioni dell’App. La tariffa base è di 20 centesimi senza costo di sblocco. Per corse inferiori ai 5 minuti sarà previsto un costo di sblocco di un euro. Pacchetto orario EASY GO: un’ora: 4,99 euro, (60 minuti continuativi, sblocchi gratuiti), un giorno: 9,99 euro (massimo 300 minuti, sblocchi gratuiti); Pacchetto minuti “All inclusive” non continuativo: 60 minuti a 8,99 euro, 120 minuti a 15,99 euro, 300 minuti a 35,99 euro. Abbonamento “UNBITABLE UNBITABLE” una settimana: 14,99 euro; “UNBITABLE” un Mese: 29,99 euro. In occasione del lancio, Bird offre a tutti i nuovi utenti due corse gratuite di 20 minuti: basterà inserire il codice sconto AJOQUARTU nella sezione Promozioni dell’App. La tariffa base è di 14 centesimi al minuto, con un euro di costo di sblocco. Bird mette, inoltre, a disposizione varie opzioni di abbonamento, acquistabili tramite App. Abbonamento giornaliero: 5 corse di 30 minuti per 24 ore a 5,90 euro. Abbonamento settimanale: 14 corse di 30 minuti a 19,90 euro. Abbonamento mensile: 50 corse di 30 minuti a 34,90 euro.

“Come uno dei principali operatori europei della micromobilità urbana, siamo orgogliosi di estendere la nostra presenza in Sardegna portando il servizio a Quartu Sant’Elena, una zona splendida e fondamentale per il turismo, dopo aver lanciato poche settimane fa ad Alghero.” – afferma Vittorio Gattari, Public Policy Manager di Dott – “Crediamo che la mobilità dolce offra un vantaggio rilevante per i cittadini: è un tema sempre più importante, soprattutto in zone costiere come il litorale sardo. Siamo dunque felici di poter fornire ai quartesi e ai tanti turisti di passaggio una flotta di 80 monopattini in condivisione solidi ed affidabili, che garantiscono un’esperienza di guida serena e rispettosa dell’ambiente”. “Ci congratuliamo con la città di Quartu Sant’Elena per il loro impegno ad offrire un servizio di mobilità sostenibile, conveniente ed accessibile per i residenti e turisti della città. Questo è il terzo Comune, dopo Alghero e Villasimius, in cui il nostro servizio sarà presente in Sardegna” commenta Cristina Donofrio, General Manager, Italia, Bird. “Quartu Sant’Elena guarda al futuro della mobilità, in un’ottica di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente: è per noi un privilegio poter essere al fianco della città con il nostro servizio – spiega Michela Crivellente, CEO di Bit Mobility -. La flotta BIT Mobility, composta da 80 monopattini in condivisione, offrirà agli utenti la possibilità di muoversi con agilità, rapidità e massima sicurezza in una delle zone più belle della Sardegna. Un territorio che sta mostrando una grande sensibilità verso il tema della micromobilità elettrica, promuovendo un nuovo modo di concepire gli spostamenti in area urbana e una progressiva transizione ecologica”. Come funziona il servizio? Il servizio copre l’intera area urbana di Quartu Sant’Elena ed è disponibile nella formula a flusso libero, quindi senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Solo in alcune aree specifiche del centro cittadino, di comune accordo con l’Amministrazione, il parcheggio dei mezzi è autorizzato esclusivamente nelle aree di sosta di biciclette e ciclomotori, così da non creare difficoltà ai diversi utenti della strada e rispettare l’ordine pubblico. A tal fine, inoltre, per verificare il corretto parcheggio del mezzo, al termine del viaggio viene richiesto di caricare una foto sull’App dell’operatore per controllare che tutte le indicazioni siano state rispettate.