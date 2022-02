A Quartu scatta la rivoluzione del porta a porta, Tari più leggera e caccia agli evasori

Via al nuovo porta a porta a Quartu, si parte il primo marzo con i nuovi mastelli, dotati di microchip, forniti dalla De Vizia. Sono ancora tanti i quartesi sprovvisti dei nuovi bidoncini, ecco perchè la società che si è aggiudicata l’appalto sulla raccolta dei rifiuti ha deciso di realizzare quattro “open day” per poter consegnare a tutti il kit. L’orario è lo stesso, dalle 8 alle diciotto: l’otto febbraio in piazza XXVIII Aprile il dodici febbraio in piazza Santa Maria degli Angeli, tre giorni più tardi il bis in piazza XXVIII Aprile e il 19 febbraio ancora in piazza Santa Maria degli Angeli. Sono cinque i mastelli che saranno consegnati a tutti i quartesi in regola con la Tari: quello per vetro e lattine, per la carta, per il secco, per la plastica e per l’umido, più un mini mastello da tenere dentro casa, sempre per l’umido.