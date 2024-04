A Quartu sbarca Karalisbrick, il museo del mattoncino Lego: spicca il busto dedicato a Gigi Riva

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Taglio del nastro all’ex convento dei Cappuccini per la mostra del famoso mattoncino Lego, che per un mese sarà visitabile dagli appassionati quartesi e non solo. Il “Museo del Karalisbrick”, con i suoi 11 temi espositivi, per un totale di 500mila pezzi, arriva a Quartu con tante opere costruite a mano: dalla storia all’arte, dallo sport alla fantascienza, un viaggio emozionante per bambini, ragazzi e anche adulti. Il Museo del Mattoncino nasce da un’idea del brickbuilder Maurizio Lampis e del suo socio Gianluigi Cornaglia, a seguito di diversi anni di partecipazione alle grandi manifestazioni organizzate soprattutto nel Nord Italia. Insieme hanno voluto creare un’esposizione unica ed esclusiva da dedicare agli appassionati e ai curiosi di tutte le età, un percorso che a Quartu si elabora in più sale, ognuna con un tema diverso, all’interna della suggestiva struttura storica, ormai diventata a pieno titolo centro culturale di riferimento per Quartu e per l’intera area metropolitana. “Siamo orgogliosi di questa sinergia con il terzo Comune della Sardegna, che ci consente di esporre e raggiungere un vasto pubblico – racconta Maurizio Lampis -. Un numero sempre maggiore di bimbi può così approcciarsi, conoscere e approfondire questo gioco storico fatto di mattoncini, che ha tantissimi anni di storia e che permette di realizzare vere e proprie opere d’arte. Chiaramente sono necessari studi approfonditi per ottenere riproduzioni fedeli agli originali, bisogna conoscere alla perfezione il catalogo Lego, che è vastissimo, e bisogna imparare le tecniche. Solo così è possibile realizzare opere come piazza San Marco, che è un monumento enorme”. In particolare, a Quartu, una sala sarà dedicata ai monumenti sardi, tra i quali spiccano il Castello di San Michele e la Basilica di Santissima Trinità di Saccargia; un’altra sarà invece interamente dedicata all’epica sala cinematografica di Star Wars; un’altra ancora valorizzerà poche ma rilevanti realizzazioni, quali il busto di Gigi Riva, idolo oltre che figlio adottivo della Sardegna, e la nave Titanic, affondata ormai un secolo fa ma ancora oggi spaventosamente viva nel ricordo di tutti noi. E poi altri castelli, treni e set storici. Inoltre, nella galleria del chiostro, si potranno apprezzare anche opere come “Fontana di Trevi” e “Piazza San Marco Venezia”, diorami realizzati da Lampis – che porta a Quartu tutte le sue opere più importanti – e apprezzati anche ben oltre i confini nazionali, e infatti comparsi anche su giornali e riviste specializzate di tutto il mondo. Nel percorso quartese in mostra anche opere realizzate da altri 4 costruttori amatoriali che da moltissimi anni coltivano la passione per i Lego. All’inaugurazione erano presenti curiosi e una foltissima delegazione di bambini della scuola privata Punto Bimbo, che hanno mostrato il proprio entusiasmo e si sono ispirati grazie alle opere in esposizione. A corredo della mostra si terranno anche dei Brick Camp, ovvero laboratori pomeridiani, nelle scuole di via Fiume e via Italia, dove i giovanissimi avranno modo di liberare la loro creatività.

“La conferma della bontà dell’iniziativa è nell’entusiasmo dei bambini presenti oggi all’inaugurazione; altri sicuramente ne vedremo nei prossimi giorni – commenta il sindaco Graziano Milia -. È uno spettacolo che tocca il cuore. Più che pensare a noi stessi infatti dobbiamo pensare ai giovanissimi, perché sono loro il nostro futuro. Dar loro queste occasioni di svago, di conoscenza e di incontro è indubbiamente un valore aggiunto al quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare”. “Sviluppare la curiosità e anche la manualità dei nostri ragazzi è un obiettivo virtuoso, che nel caso specifico va di pari passo con la conoscenza dei monumenti, che sono arte e storia. È quindi anche un momento di cultura importante e per questo motivo di interesse pure per gli adulti” aggiunge l’Assessora alle Attività Produttive e alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra. L’esposizione è realizzata dall’Associazione Culturale Karalisbrick con il contributo del Comune di Quartu. Sarà visitabile gratuitamente ogni giorno da venerdì 5 aprile a domenica 5 maggio. Le visite dedicate agli istituti scolastici si terranno preferibilmente la mattina; i percorsi guidati per i privati nel pomeriggio di mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19, su prenotazione al numero +393477161229.