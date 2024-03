A Quartu Sant’Elena scatole con cibo buttate in mezzo all’erba

In un periodo storico particolare in cui in tanti fanno la fila alla mensa della solidarietà per avere un pasto, generi alimentari vengono rinvenuti insieme all’immondizia abbandonata nell’agro a pochi passi dal centro abitato. A segnalare l’accaduto è Emanuele Contu, Comitato Margine Rosso, impegnato da anni nella lotta contro chi non rispetta l’ambiente e per la valorizzazione del territorio. “Un’azione incivile proprio sotto le telecamere piazzate dall’amministrazione. Un segno di sfida da parte di qualche famiglia disagiata che non ha nessuna cognizione di che cosa significa vivere in questa società. Abbiamo trovato cibo in abbondanza. Una scatola di birra contenente una cinquantina di mini confezioni di marmellata nemmeno aperte. Due barattoli di crema di nocciole lasciati a metà. Due pacchi di riso di cui uno appena iniziato. Un pacco di pasta quasi pieno. Tutto gettato via con indifferenza, tra pannolini usati, plastiche varie, scarpe di bambina Una vergogna senza fine. Ovviamente siamo intervenuti ripulendo e segnalando alle forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente”.