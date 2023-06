A Quartu Sant’Elena brillano le giovani stelle del tennis

È di qualche giorno fa la notizia che il baby asso del tennis Christian Pilia è stato premiato dal sindaco Milia, un riconoscimento importante che simboleggia l’importanza che ha lo sport nella vita dei più giovani non solo dal punto di vista del benessere fisico bensì anche quello mentale, comportamentale e di socializzazione. Sa esattamente tutto ciò Carlo Porqueddu, classe 1970, che dalla passione per il tennis ha creato la sua professione che mette a disposizione di tutti, soprattutto dei ragazzi che, tra una battuta e l’altra, apprendono lezioni di vita estremamente importanti.

“Dopo aver iniziato a giocare a tennis con mio fratello Roberto all’età di 8 anni, mi sono subito appassionato e iscritto alla Scuola tennis diretta da Luciano Bassotto e Lillo Palmieri. La mia passione – racconta Porqueddu a Casteddu Online – e il duro allenamento mi hanno permesso di essere convocato dai 12 ai 16 anni, ai raduni nazionali presso il centro tecnico federale, insieme ai migliori giocatori d’Italia. Ho disputato diversi tornei nazionali e internazionali e fatto parte della serie B del tc Cagliari, contemporaneamente ho continuato gli studi fino alla laurea in scienze motorie e nell’anno 1995 sono diventato maestro nazionale. Nel 2001 ho raggiunto la vittoria del titolo regionale assoluto e fino al 2004 ho giocato in serie b e a2 con la Torres Sassari.

Dal 1996 ho iniziato la mia esperienza lavorativa come maestro e direttore tecnico in alcune associazioni fino al 2011, anno in cui ho aperto la mia Associazione sportiva “Quattro Mori Tennis Team” a Quartu Sant’Elena presso l’hotel Califfo.

Da quando ho inziato ad oggi, ho raccolto diverse soddisfazioni attraverso i risultati dei miei allievi ma soprattutto attraverso il loro affetto e riconoscenza, merito forse della mia continua ricerca dei miglioramenti lavorativi personali e del forte senso di autocritica.

Alcuni di essi hanno vinto titoli nazionali giovanili e di terza categoria, come Matteo Cannavera, campione italiano under 13 del 2008, assieme al fratello Alessandro hanno raggiunto il secondo posto in Italia a squadre under 12 e sempre assieme sono diventati campioni italiani nel doppio di 3 categoria. L’anno successivo Nicolò De Fraia (tra i migliori under 14 d europa), assieme al fratello Lorenzo e a Daniele Caocci sono arrivati tra le prime 4 squadre in italia. Altri miei atleti sono diventati maestri di tennis e laureati con borse di studio acquisite grazie al loro livello scolastico e di gioco nei migliori college degli Stati Uniti. Nel 2022 Aleksey Sarritzu, altro quartese doc diventa campione sardo under 14, vince anche il titolo italiano di 3 categoria in doppio ed è tra i più giovani ad aver conseguito questo titolo.

Con l’aiuto del mio staff, Tommaso Fiorelli e Alberto Ambu e dei preparatori atletici, siamo riusciti negli anni, sia con il settore maschile che femminile a raggiungere la massima serie regionale, Serie C, portando 2 squadre maschili e 2 femminili nella stessa serie, tutte formate nella quasi totalità da giocatori cresciuti nella nostra scuola tennis. Il mio progetto è sempre stato quello di divulgare il tennis come sport aggregante e socializzante nonostante sia uno sport individuale. La mia filosofia è quella di educare i giovani al rispetto delle regole anche al di fuori dal campo e a sviluppare il senso del sacrificio e della dedizione costante per raggiungere i propri obiettivi. Quello che insegno a ciascuno di loro è l’impegno assoluto in ciò che fanno, i risultati sono solo una conseguenza di questo tipo di lavoro. Vorrei che i miei ragazzi piuttosto che paragonarsi agli altri, misurino se stessi e che siano la migliore versione di sè. Cerco di trasmettere questi valori anche ai genitori che a volte ripongono troppe aspettative e pressioni legate esclusivamente ai risultati. Questo tipo di impostazione fin ora ci ha dato soddisfazioni visti i riscontri da parte dei giocatori e delle loro famiglie.