A Quartu ritorna il lavaggio notturno delle strade, auto vietate: carroattrezzi per gli automobilisti sbadati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartu ritorna il lavaggio notturno delle strade. Dal prossimo sei maggio e per ogni primo lunedì del mese sarà avviata la sperimentazione del servizio di spazzamento e lavaggio notturno della viabilità stradale in alcune vie cittadine. Il servizio sperimentale, riguarderà, su ambo i lati: via Turati, via Gramsci, via Nenni, via S’Arrulloni e via Salieri. L’avvio del servizio prevede l’attivazione della cartellonistica stradale recentemente installata, col divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 22 alle 5 del mattino.

Tale operazione sarà eseguita con l’ausilio degli agenti di polizia Locale coadiuvati dall’utilizzo del carroattrezzi nel caso si rilevi la presenza di autovetture in sosta.