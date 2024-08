A Quartu la politica fa anche innamorare, si sposano i consiglieri Franco Tocco e Elisa Usalla

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E due, nel giro di un anno. La politica a Quartu ha anche l’effetto, a quanto pare, di far sbocciare l’amore. Dopo il sì pronunciato lo scorso settembre da Stefano Delunas e Elisabetta Serra (ex sindaco quartese lui, nota politica lei) ecco un’altra coppia che si è conosciuta grazie, stavolta, ai banchi del Consiglio comunale. Il consigliere e presidente della commissione Attività Produttive Franco Tocco del Partito socialista e la consigliera e presidentessa della commissione Pari Opportunità Elisa Usalla della lista civica Milia Sindaco convolano a nozze. Fiori d’arancio previsti sabato 5 ottobre nella basilica di Sant’Elena, dove tutti danno per certo, tra i tantissimi presenti, lo stesso sindaco Graziano Milia. Anche perchè, se oggi i due consiglieri sono arrivati al punto di ufficializzare le nozze, stando al racconto dello stesso Tocco una parte del merito va all’attuale primo cittadino che, quasi quattro anni fa, ha accettato tutti i nomi presenti nelle liste a suo sostegno: “Un amore sbocciato tra i banchi del Comune? Sì, ci siamo capiti e trovati”, racconta Franco Tocco. Lui, trentanove anni, è imprenditore nel settore edile. Lei, sei anni più giovane, ha già in tasca una laurea in Economia e Finanza e si sta continuando a specializzare nel settore. Tra i banchi del Comune tutti, maggioranza e opposizione, pian piano si erano accorti del feeling che stava crescendo tra i due esponenti della maggioranza.

“Siamo rimasti tradizionalisti”, prosegue, ridendo, Tocco. “Elisa mi ha fatto un po’ penare e io, da uomo di altri tempi per questo genere di cose, sono stato lì a farle capire che c’era qualcosa di più di una bellissima amicizia e che tenevo a lei molto di più di qualcosa che l’essere amici. Si è fatta un po’ inseguire, come si faceva in passato, con tanto di corteggiamento. Ma è stato bellissimo così, per entrambi”. E basta vedere le tante foto di loro, felici e sorridenti, postate sui social, per capire che è andata e che è davvero così. E, come si dice in questi casi, rispettando un detto che si perde nella notte dei tempi, “auguri e figli maschi”. Ma anche femmine, d’altronde siamo pur sempre nel 2024 e certe restrizioni non hanno più senso. Solo l’amore non cambia il suo corso, dai primi sguardi a, quando capita, il “sì” per sempre.