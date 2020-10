A Quartu impennata dei casi di Covid: 129 contagiati, cinque persone in terapia intensiva

Grosso balzo in avanti dei casi accertati di Coronavirus a Quartu Sant’Elena. A diramare i nuovi numeri della terza città della Sardegna, subito dopo averli ricevuti dall’Ats, è l’ex sindaco Stefano Delunas: “Ad oggi, i casi dei positivi sono saliti vertiginosamente. Da trentanove di circa 15 giorni fa, a 129 casi. Di cui 5 in terapia intensiva ricoverati in diversi ospedali”, così Delunas su Facebook. L’ex primo cittadino si dice “molto preoccupato. Ho paura che col passare dei giorni diventeranno molti di più”.