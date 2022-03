“A Quartu i rifiuti dimenticati fuori dal nostro palazzo, plastica non ritirata dopo aver pagato 300 euro di Tari”

Sacchi, decine di sacchi pieni di plastica non ritirati. L’unica nota positiva è che, a meno di conferimenti errati, i residenti delle palazzine di via Olanda, nel rione quartese di Sa Forada, non dovranno convivere con la puzza. La rabbia, e tanta, però, c’è. Come denuncia uno dei residenti, Ale, 44 anni, “anche oggi non sono passati per il ritiro della plastica. Solo io ho pagato ben trecento euro di Tari, e il Comune ha anche rimosso il servizio, attivo da anni, dei mezzi mobili della De Vizia”. In pratica, i residenti potevano raggiungere i camion della ditta che ha vinto l’appalto per la raccolta dei rifiuti e disfarsene in tutta comodità. Adesso non è più così, in un rione quasi tutto residenziale, nel quale vivono anche molti anziani.

Risultato? Eccolo: “Scendiamo dalle scale dei nostri palazzi e siamo circondati dall’immondezza, nonostante il pagamento della tassa sui rifiuti sia stato effettuato in modo assolutamente regolare”.