A Quartu esplode il Natale: luci, spettacoli e bande musicali dal centro al litorale

La musica, gli spettacoli e la solidarietà protagoniste nel Natale 2022 a Quartu Sant’Elena. Le luci ci sono già, il Comune guidato dal sindaco Graziano Milia è riuscito lì dove tante altre amministrazioni hanno fallito, totalmente o in parte, cioè a garantire luminarie accese, da oggi e sino all’Epifania, in modalità non stop dalla sera all’alba, grazie ai risparmi in bolletta possibili con l’utilizzo di Led. Ma ora si entra nel vivo anche con i tanti eventi, finanziati dalla Giunta: ci sono 127mila euro, ripartiti tra associazioni, gruppi folk e centri commerciali naturali per illuminare a dicembre tutta la città, dal centro al litorale. Soldi garantiti per la Pro Loco con un doppio evento legato al Natale da svolgersi l’otto dicembre e l’Epifania. C’è anche l’associazione Sa Bertula Antiga di Vallemorsa che proporrà le sue “Fainas in lingua sarda”, più altri eventi da svolgersi nella cornice mozzafiato del nuraghe Diana e della Villa Romana a Flumini, cinquemila euro sicuri. Tornando al centro, sì ai finanziamenti per il centro commerciale naturale di via Porcu e per quello di viale Colombo, due strade che stanno continuando la loro rinascita commerciale dopo tanti anni di difficoltà. Animazione e musiche in viale Colombo, bande musicali in azione in via Porcu con un altro appuntamento, organizzato dall’associazione Città di Quarto 1928 da svolgersi entro le festività natalizie a Sa Dom’e Farra. Centoventottomila euro, per coprire totalmente le spese, finiranno nelle casse dell’associazione degli enti locali: sarà questa realtà a coordinare e supervisionare tutte le attività.

Duemila euro per la banda musicale di Sant’Antonio che allieterà i pomeriggi di dicembre dei quartesi in giro per ammirare le luminarie o per fare shopping, contributo anche all’associazione Floris de Beranu, mille euro per regalare una giornata di spensieratezza e allegria, il prossimo 17 dicembre, ai nonnini e nonnine che vivono nelle Rsa e case di riposo: il gruppo folk proporrà canti e balli tradizionali, oltre a un piccolo spettacolo.