A Quartu due micini abbandonati sotto il temporale: “Li abbiamo salvati, chi vuole adottarli?”

A RADIO ZAMPETTA SARDA APPELLO DEL CUORE PER DUE MICRO MICINI CHE CERCANO UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

L’ appello della volontaria Anna di Quartu, per una vera adozione del cuore e di coppia: “Due fratellini sono stati abbandonati il giorno del temporale, recuperati da un amica che purtroppo non era in grado di allattare e li ho tenuti io. Al momento del ritrovamento pesavano 200g. ora siamo arrivati a 600g. Sono due maschietti dolcissimi, mangiano da soli e usano la lettiera. Sono già stati sverminati e a breve avranno bisogno di una famiglia tutta per loro, sarebbe bello trovassero adozione di coppia. PPertutte le info mandare un messaggio al +39 338 996 9359″.

