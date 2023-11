A Quartu dicembre tra sfilate di moda, vino e concerti dalle vie dello shopping sino al litorale

Non solo le casette in stile nordico al parco Matteotti e il weekend , l’ultimo prima di quello del Natale, con i mercatini a Capitana. A Quartu dicembre porterà numerosi eventi natalizi. Il Comune ha messo sul piatto 65mila euro e approvato ben trentasette proposte da parte di gruppi e associazioni. L’intero programma sarà svelato nei prossimi giorni, intanto ecco alcune anticipazioni esclusive: in via Eligio Porcu, grazie all’associazione dei commercianti, si parte sabato con il concerto del coro gospel dei Black Soul. A seguire, sino alla Vigilia spettacoli itineranti con giocolieri e circensi, tutti i fine settimana, più uno speciale “game village” all’antica, con giochi da tavolo. In agenda anche balli e musiche irlandesi e alcuni birrifici pronti a spillare bionde o scure. La strada sarà chiusa al traffico, dal pomeriggio alla sera, per almeno sei giorni, ovviamente sparsi qua e là sul calendario. Nell’altra via dello shopping, viale Colombo, grazie al centro commerciale naturale arrivano le sfilate di moda con tanto di red carpet, poi Babbo Natale e tantissime mascotte, proiezioni lungo la via e diverse iniziative di beneficienza e solidarietà. Previste anche tre serate all’insegna del gusto, con i sommelier pronti a far degustare vini bianchi, rossi, rosati, frizzati e spumanti ai passanti, con un percorso degustativo compreso in un ticket che avrà un prezzo assolutamente popolare.

Spazio anche alle biciclette L’associazione Sette note e più insieme a Quartu in bici e Seguimi in bici proporrà, per la mattina dell’Immacolata, una ciclopedalata turistica nelle vie del centro. Saranno toccate diverse tappe, inclusi monumenti storici e siti che hanno ospitato monumenti, più chiese campidanesi e romaniche. La novità sarà anche un percorso esperienziale e sensoriale: i partecipanti all’evento, totalmente gratuito e che inizierà alle 9 da piazza Santa Maria, saranno invitati a provare a realizzare, sotto la guida di un’esperta, uno dei cibi simbolo di Quartu, ancora top secret e che verrà svelato solo il giorno della pedalata, aperta anche ai disabili grazie alla presenza di biciclette e tandem ad hoc.