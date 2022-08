A Quartu bolidi del tuning, cibo e birra nella via Porcu senz’auto: “Ci aspettiamo tanti turisti”

Via Eligio Porcu a Quartu ritorna ad essere una strada totalmente pedonale per cinque venerdì, a partire dal 26 agosto e sino all’ultimo del mese di settembre. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha concesso il patrocinio all’associazione di commercianti della strada, capitanata da Sergio Piludu. Dalle 18 alle 23 auto vietate, un orario diverso rispetto agli ultimi mesi, complice anche la stagione. In estate, infatti, le persone tendono a uscire per una passeggiata più tardi, soprattutto a causa del forte caldo. L’ “estate in centro” scalda già i motori, e lo stesso Piludu, a Casteddu Online, anticipa quali saranno gli eventi. Venerdì 26 agosto il raduno delle auto tuning: i bolidi, un centinaio, saranno esposti anche nella vicina piazza 28 Aprile. Il primo venerdì di settembre spazio agli hobbisti e agli antiquari, sette giorni più tardi saranno le associazioni di stranieri, con “Kumbidus, cucine e danze dal mondo”: in arrivo stand nei quali si potranno gustare i cibi provenienti anche da paesi tanto lontani, in più ci sarà l’animazione con balli e canti. Il 23 settembre ritornano artigiani e hobbisti e il 30 settembre il gran finale con la festa della birra.

“Tante auto da tuning, poi canti e balli da tutto il mondo, l’esposizione di oggetti unici e fiumi di birra. Sono molto contento per il patrocinio ricevuto dal Comune”, afferma Sergio Piludu. “Il mese di settembre è ancora molto caldo, in tutti i sensi. Ci aspettiamo tanti quartesi ma, anche, tanti turisti, siamo pronti ad accoglierli”. E, sulle polemiche scoppiate negli ultimi mesi per la chiusura della strada alle automobili, il presidente del consorzio dei commercianti di via Porcu è netto: “Ha funzionato e funzionerà, la via totalmente pedonale ogni venerdì dalle 18 alle 23 sarà la nostra carta vincente. E, dai primi di ottobre, inizieremo ad organizzare gli eventi per il periodo natalizio”.