A Quartu arriva Sardi e Sicuri, test gratuiti per i cittadini il 20 e 21 marzo: ecco le 10 postazioni

“Sardi e sicuri” arriva a Quartu il 20 e 21 marzo. La campagna per il contrasto alla diffusione del virus SarsCov2, realizzata dalla Regione Sardegna e condotta da Ares-Ats con la collaborazione dei Comuni dell’isola, approda in città con due giornate di screening in 10 postazioni cittadine, individuate in appositi spazi all’interno degli istituti scolastici. I cittadini residenti o comunque domiciliati a Quartu Sant’Elena, di età superiore ai dieci anni, avranno la possibilità di sottoporsi allo screening per il rilevamento delle infezioni da Covid-19, mediante somministrazione di tamponi antigenici di nuova generazione per il rilevamento del virus.

Presso ciascuna sede saranno presenti pattuglie della Polizia Locale e gruppi di volontari che forniranno le informazioni utili per agevolare l’accesso ai locali dove verranno eseguiti i tamponi.

Non è prevista la prenotazione del tampone. Ciascun cittadino potrà recarsi presso la postazione più vicina alla propria abitazione .

Gli accessi presso ciascuna postazione saranno disciplinati attraverso fasce orarie di ingresso suddivise per ordine alfabetico, di seguito elencate:

–Sabato 20 marzo: dalle 8.30 alle 11.00 per i cognomi da A ad C e dalle 11.00 alle 13.00 per i cognomi da D ad E; dalle 14.00 alle 18.00 per i cognomi dalla F alla L;

-Domenica 21 marzo: dalle 8.30 alle 13.00 per i cognomi dalla M alla R, mentre dalle 14.00 alle 18.00 per i cognomi dalla S alla Z.

È necessario portare con sé tessera sanitaria e carta di identità e lasciare all’accettazione il numero di cellulare per consentire l’invio della password necessaria per ottenere il referto. I positivi saranno ricontattati entro due ore per il tampone molecolare.

L’elenco delle sedi è il seguente:

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “Porcu Satta” -SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

VIA FILIPPO TURATI

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “Porcu Satta” -SCUOLA PRIMARIA

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 -SCUOLA PRIMARIA

VIA BEETHOVEN

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 -SCUOLA PRIMARIA

VIA FIERAMOSCA

ASILO NIDO -VIA DE CRISTOFORIS

6.ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 -SCUOLA PRIMARIA

VIA CIMABUE

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

VIA TIZIANO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E INDUSTRIALE “P. LEVI”

STRADA COMUNALE PITZ’E SERRA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 -SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

VIA IS PARDINAS

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 -SCUOLA PRIMARIA

VIA DEI NASTURZI N. 1