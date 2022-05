A Quartu apre il primo infopoint turistico al Poetto: mappe in 5 lingue ed escursioni gratis

A Quartu apre il primo infopoint turistico al Poetto. Dal confine cagliaritano al Margine Rosso non c’era mai stato un centro di informazioni e di supporto per i vacanzieri, sia italiani sia stranieri. Ad Inaugurarlo, a costo zero e completamente gratis è stata l’associazione turistica di Quartu Sant’Elena, che fornirà mappe e la possibilità di avere sul cellulare con pochi clic itinerari e percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici ad hoc per i turisti che stanno per arrivare in città. Sarà operativa dal primo giugno sino al trenta settembre, ogni giorno dalle dieci alle tredici e dalle quindici alle diciannove, all’interno di un gabbiotto, vista lungomare, dello storico stabilimento quartese Lido Mediterraneo. Un’iniziativa a costo zero per le casse pubbliche, come conferma il presidente Roberto Matta: “Si tratta di una nostra volontà di riuscire a promuovere e far conoscere ancora di più Quartu. C’è un totem interattivo e ai potrà scegliere tra 5 lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese e russo”. Dentro il gabbiotto ci saranno sempre due responsabili, pronti a fornire indicazioni e aiuto ai turisti anche nel modo più classico, cioè e parole.

“Dal primo giugno ci saranno a disposizione anche le mappe turistiche e i vacanzieri potranno, gratuitamente, cioè senza nessuna commissione, prenotare online un’escursione, un tavolo in un locale food o, anche, una stanza in un b&b o in un albergo. In tutta la città”, ricorda Matta, “gli infopoint mancavano da almeno dieci anni. E, nel caso di quello del lungomare Poetto, si tratta del primo centro di informazioni turistiche in assoluto”.