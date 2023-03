A Quartu 419 case popolari, dopo 26 anni si riparte da zero: “Sì a una graduatoria attendibile”

Nuovo bando per le case popolari, di Area, presenti a Quartu Sant’Elena. Quattrocentodiciannove alloggi, oggi tutti occupati ma forse, in più di un caso, da chi non ne ha più diritto. L’ultima graduatoria risale al 1996 e il Comune vuole fare totale chiarezza. Da qui il nuovo bando per le assegnazioni degli alloggi Erp, presente già sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale: “La questione dell’edilizia residenziale pubblica a Quartu è rimasta bloccata per anni, anzi decenni, visto che l’ultima graduatoria risale addirittura al 1996. Abbiamo pertanto provveduto ad approvare una delibera di indirizzo, affinché potessimo stilare una nuova graduatoria, aggiornata e quindi specchio delle reali esigenze attuali”, afferma l’assessore comunale alle Politiche sociali, Marco Camboni.

“Una graduatoria attendibile è infatti la base su cui lavorare, nonostante ora si parta da zero posti disponibili. Nel momento in cui quei posti si renderanno disponibili avremo un quadro chiaro, preciso e in grado di garantire una accesso regolare all’abitazione. Si tratta quindi di una ripartenza importante, che va di pari passo ad altre iniziative alle quali l’Amministrazione comunale sta già lavorando. E infatti, al riguardo, fra qualche settimana sarà presentato un interessante progetto pilota”.