A Pirri un evento di sensibilizzazione sul tumore al seno

Il dolore e la speranza, come raccontare ai bambini i momenti più difficili con parole semplici, come può fare la magia e la fantasia di una fiaba.

Questa mattina a Casa Siddi, alle 10, un evento particolare che, purtroppo, devono vivere in tanti: “I miei figli mi tempestavano di domande, avevo bisogno di trovare gli strumenti per spiegargli cosa stesse accadendo, renderli partecipi, cercare di tranquillizzarli”. Nelle parole di Jennifer Francesca Schunzel il senso del suo racconto “La principessa e il mostriciattolo”, una fiaba per raccontare il tumore al seno ai più piccoli.

“La necessità di comunicare e informare le forme più semplici e dirette specialmente in tema di salute, spiega la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca, è l’obiettivo che come Istituzione ci siamo dati, ma soprattutto di generare un comportamento, coinvolgendo anche i più piccoli. Oggi parliamo di tumore al seno, significa spiegare la necessità che per ridurre il rischio di ammalarsi è fondamentale la prevenzione. Solo così saremo in grado di fare le scelte più giuste per noi e per i nostri cari. Ringrazio la CGIL e in particolare Simona Fanzecco con cui collaboriamo da anni nelle battaglie per i diritti e contro l’emarginazione, sempre a fianco alle donne e alla loro autodeterminazione”.