A Pirri risorge il parco dell’ex Vetreria: nuovo look tra gazebo e ponticello nuovo

Via ai lavori nel parco dell’ex Vetreria di Pirri. Dopo mesi di abbandono, gli operai sono già entrati in azione per le varie manutenzioni. “I primi interventi riguardano il riposizionamento del nuovo ponticello e la riqualificazione dei gazebo in legno all’interno del parco. I lavori proseguiranno durante questo periodo, per poter ridare valore ad un luogo frequentato da i tanti pirresi e non, che rivedono in esso, un punto d incontro e aggregazione”, spiega la presidentessa della Municipalità Maria Laura Manca.

“In questi giorni il parco è nuovamente un punto di ritrovo, e tornerà ad essere ancora più bello e sicuro”.