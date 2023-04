A Pasquetta a Cagliari tutti al mare, ma è tutto esaurito anche a Terramaini e negli altri parchi. Una giornata baciata dal sole, per molti la prima tintarella, per i più coraggiosi il primo tuffo. ma come vedete anche i parchi cagliaritani sono stati presi d’assalto: neanche un posto disponibile alle 14,40 nei parcheggi di Terramaini, dove in tanti hanno scelto il pic nic all’aria aperta, incoraggiati dal sole. Un panino, una passeggiata, per una volta le famiglie cagliaritane hanno “sfrattato” dal parco i tanti runner che frequentano l’oasi ogni giorno, vero tempio del fitness outdoor. Tanti i bambini che hanno giocato nelle attrezzature del parco, per una giornata speciale che non si vedeva da tempo.