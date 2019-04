A Paolo Frau: “Carissimo amico, sorridi agli angeli e e ricorda: gli amici veri non muoiono mai”

A Paolo Frau,

gli attimi fatali della vita scorrono in fretta e lasciano dietro di noi ricordi indelebili e quando si portano via la figura importante degli amici veri, non ci resta che sorridere ai ricordi. Caro Paolo, hai portato in alto il nome della Sardegna in Olanda e in Sardegna sei voluto rientrare, legato a quella madre terra di cui, nessuno di noi potrebbe fare a meno. Una vita colma di sacrifici e con il pensiero sempre rivolto alla famiglia, agli amici, sei stato sempre una persona VERA che mai ha avuto paura di misurarsi con le difficoltà. Avevi appena 61 anni, di Capoterra, una bellissima villa a Poggio dei Pini. Un attimo e il destino ti ha rapito, accendendo in noi un dolore immenso ed il sorriso di mille momenti vissuti in allegria. Un giorno ricomporremo la squadra. Ciao carissimo amico, sorridi agli angeli e ricorda, gli amici veri non muoiono mai!

Il tuo amico, Gigi Garau