A Palazzo Doglio in arrivo un weekend da favola!

IN ARRIVO UN WEEKEND DA FAVOLA!

Teatro immersivo, pranzi a tema con i protagonisti degli spettacoli e tanto altro per tutta la famiglia.

Sabato 24 e domenica 25 Febbraio, Teatro Doglio chiude la prima stagione di teatro per famiglie con gli ultimi due appuntamenti straordinari ispirati ai capolavori della Disney,Inside Out e Encanto.

Per l’occasione, Palazzo Doglio propone per la prima volta un’experience unica all’insegna della fantasia coinvolgendo tutta la famiglia. In via eccezionale sarà infatti possibile prenotare un unico pacchetto che include i biglietti nelle prime file, il pranzo a tema con i protagonisti degli spettacoli, il parcheggio e tante sorprese.

Lo speciale kids menù dell’Osteria del Forte sarà dedicato ai personaggi dello spettacolo, tra gli ingredienti sabato ci saranno tanti colori quante sono le emozioni di Inside Out mentre domenica non mancheranno i fiori per celebrare le ambientazioni sudamericane della famiglia Madrigal.

Durante il pranzo i bambini avranno l’opportunità di conoscere gli attori travestiti dai loro cartoni animati preferiti, mentre i genitori potranno gustare le prelibatezze dello Chef Alessandro Cocco.

Dalle ore 15.00 ci si potrà poi godere lo spettacolo a Teatro Doglio nelle prime file con un’ottima visuale e un’esperienza teatrale super immersiva!

Il pacchetto Pranzo&Teatro che include il parcheggio privato può essere prenotato esclusivamente scrivendo a [email protected]

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita nei canali Box Office Sardegna.