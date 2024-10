A Orroli cinque anni senza Cristian Farris, 30 anni, sparito nel nulla: la famiglia continua a lottare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Orroli – 5 anni senza Cristian Farris, 30 anni, sparito nel nulla, l’ultima volta era stato visto in un bar. La famiglia non si arrende e continua a lottare, sperare: “Continuiamo a cercarlo anche quando stiamo lavorando, perchè sentiamo che non dobbiamo arrenderci e noi, per l’amore che proviamo per i nostri figli, lo dobbiamo fare”. Una famiglia che vive nel dolore dal 21 ottobre del 2019

“tutto è rimasto come quel maledetto giorno, tutti hanno continuato la loro vita come se non fosse successo niente. Ma per noi genitori non e così”. Il cuore è a pezzi, “non riusciamo più a essere felici, i nostri pensieri sono fissi a quel giorno, facendoci le solite domande, ma senza ricevere risposte. Non l’abbiamo mai abbandonato quando era in carcere, non lo faremo neanche adesso, perchè lui ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di lui. Per questo non ci fermeremo e non ci arrenderemo, perché noi viviamo per la verità e giustizia”. 5 anni in cui la famiglia Farris si affida all’operato di tutte le forze messe in campo per far luce sulla vicenda. Tra questi anche l’avvocato Gianfranco Piscitelli, Presidente Penelope Sardegna: “Una scomparsa non può essere archiviata, le ricerche devono restare sempre attive, i familiari hanno bisogno di certezze per l’elaborazione dell’assenza. Ogni essere umano di cui non si hanno notizie va sempre cercato sino al ritrovamento in vita o di un corpo o anche di pochi resti perchè gli alieni che rapiscono gli umani sono solo nei films di fantascienza. Le scomparse sono un problema sociale e come tale vanno trattate. Il motto di Penelope è: chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo”.