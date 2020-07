A Orosei sventola la “Bandiera Verde dei Pediatri 2020”. L’ambito riconoscimento, che premia le località con le spiagge a misura di bambino, è stato assegnato alla splendida località nuorese.

“Un importante riconoscimento per le nostre spiagge che vengono certificate idonee e consigliate per i bambini – spiega l’amministrazione comunale – un segno di speranza in questa travagliata stagione turistica” .