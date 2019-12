A Natale, regala una Spesa: il panettone te lo regala Spesati.it

Il supermercato online sardo con consegna a domicilio festeggia il Natale 2019, con tutti i clienti che decideranno di farsi consegnare la spesa entro il 24 Dicembre: per scontrini superiori ai 50 euro, in omaggio un buonissimo panettone!

Mancano pochi giorni alle feste e non hai scelto cosa regalare a parenti o amici? Niente paura, su Spesati.it puoi scegliere un cesto a tuo piacimento di qualsiasi importo e decidere dove/quando farlo recapitare (anche entro due ore).

A Natale, regala una Spesa a domicilio:

Quest’anno fai un regalo intelligente ai tuoi cari, donagli tempo libero e prodotti di prima necessità a loro scelta. Spesati.it ha pensato un buono per la spesa a domicilio utilizzabile con un semplice codice da chi lo riceve.

La Gift Card Spesati la regali a chi vuoi, permette di spendere un buono entro un anno dalla data di acquisto. Chi la riceverà in regalo, potrà sfruttarla tutta in un’unica volta se l’ammontare del carrello è maggiore o uguale del valore della Gift Card, oppure riutilizzarla fino ad esaurimento.

Può avere un valore di 25€, 50€, 100€ o 150€ ed è un credito che, la persona che la riceverà in regalo, potrà spendere per fare la spesa online tramite il sito ufficiale Spesati.

Che aspetti? Scegli la tua Gift Card Spesati! Clicca qui

Ti interessa avere maggiori info su come funziona la spesa a domicilio di Spesati.it?

Richiedere la spesa a domicilio è semplicissimo, basta accedere al sito Spesati.it e aggiungere al carrello i prodotti desiderati, navigando tra migliaia di referenze e decine di offerte incredibili. Una volta terminato il carrello, basterà controllare il riepilogo e, procedendo, il sistema consentirà di accedere o registrarsi. In pochi secondi, potrete scegliere orario e data di consegna (anche entro due ore), come pagare (online o alla consegna, con carte o contanti) e dove riceverla. Potrete inoltre segnalare eventuali specifiche necessità o prodotti non trovati sul sito, i preparatori di Spesati tenteranno di soddisfare ogni vostra richiesta.

Il costo della consegna parte da 3,5 euro e in svariate località (Olbia, Cagliari, Quartu, Selargius, Sestu, Quartucciu, Elmas), sopra i 100 euro di spesa, è gratuita: per qualsiasi importo, in caso di disabilità o anzianità. Le aree servite, anche entro due ore, sono la provincia di Olbia e di Cagliari.

Ordina la spesa a domicilio, clicca qui: www.spesati.it

Profilo aziendale:

Spesati.it è un supermercato online, di proprietà di Spesati SRL, nato a Olbia il 23 Gennaio 2017. Nei primi 30 mesi di start up si è affermato come leader del settore in Sardegna, dove conta oggi oltre 5.000 clienti e decine di giovanissimi collaboratori. Recentemente ha effettuato il primo test di scalabilità del business con l’apertura del servizio di consegna, anche entro due ore, nel mercato della provincia di Cagliari.