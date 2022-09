A Monserrato tornano gli ausiliari del traffico davanti alle scuole: “Non solo nonni, ci sono tanti 20enni”

A Monserrato tornano gli ausiliari del traffico, dal primo ottobre riparte il servizio, totalmente gratuito, svolto da una pattuglia di monserratini pronti ad aiutare i genitori che arrivano davanti alle scuole con l’auto per accompagnare i propri figli a non creare ingorghi e per fare attraversare in sicurezza gli studenti. Oggi è arrivato l’ok definitivo da parte della polizia Locale e del sindaco Tomaso Locci, che ha firmato una disposizione urgente. Orari già fissati, la mattina saranno in azione sino al suono della prima campanella, alle 8:20, e poi si ripresenteranno davanti agli istituti poco dopo le tredici, al momento dell’uscita degli alunni. La novità, rispetto agli anni scorsi, è che non saranno solo “nonni vigili”. Tra loro, infatti, ci sono molti giovani, che hanno deciso di farsi avanti e di dedicare qualche ora della giornata ad aiutare i tanti studenti che frequentano le primarie e le secondarie del paese.

“Saranno un presidio fisso”, spiega il sindaco Tomaso Locci, “e non avremo in azione solo anziani. Abbiamo infatti previsto che, su 13 ausiliari, almeno la metà fossero ragazzi. E, infatti, sei di loro hanno tra i diciotto e i venticinque anni”. Il servizio durerà sino alla fine dell’anno scolastico.