A Monserrato risorge lo sport: calcio, basket e pallavolo nei nuovi campi del Comparto 8

A Monserrato risorge lo sport e, da oggi, ufficialmente, le principali società sportive monserratine hanno le chiavi del nuovo polo del Comparto 8. Palestra coperta per il basket e il volley e campo da calcio con tribune, è stato il sindaco Tomaso Locci a consegnare le copie ai vari presidenti, dopo aver fatto un ultimo sopralluogo: “Quello decisivo, ora è tutto in regola e tutto pronto per essere utilizzato. Le società avranno a disposizione anche dei nuovi spogliatoi. Il Comparto 8 rappresenta uno dei principali poli sportivi non solo del nostro paese ma di tutta la Città Metropolitana. Qui potranno venire ad allenarsi anche dagli altri Comuni”, afferma Locci. Nel campo da calcio ai potranno organizzare anche gare di calcio a sette e a cinque. “E, accanto agli impianti, nell’area esterna, grazie ad un finanziamento di un milione di euro realizzeremo molto presto l’arena per i grandi eventi”.

“Ringrazio i presidenti delle società sportive per la pazienza, abbiamo raggiunto un altro dei nostri obbiettivi che ci eravamo prefissati dal 2016. Grazie all’assessore ai Lavori pubblici Nonnoi, al presidente della commissione Ignazio Tidu, a tutta la mia maggioranza e agli uffici comunali: il Comparto 8 è già un fiore all’occhiello di tutta la provincia di Cagliari”.