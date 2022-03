A Monserrato cinque Pedoni Smart, svolta sicurezza: le strisce si illuminano al passaggio dei pedoni

Monserrato, collaudati gli ultimi due impianti “Pedone Smart”, le strisce pedonali che si illuminano al passaggio dei pedoni: una innovazione per garantire più sicurezza sia a chi attraversa la strada che agli automobilisti.

Si trovano nelle vie San Lorenzo, San Fulgenzio, Argentina, San Gottardo e Zuddas: fortemente voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, hanno avuto un riscontro positivo da parte dei cittadini. Un innovativo sistema nell’ambito della sicurezza stradale, questo è in sintesi il “Pedone Smart”: i passaggi pedonali si illuminano quando una o più persone si accingono ad attraversare la strada e nei lampioni è posizionato anche un pulsante per richiedere in anticipo il servizio.

“Da presidente della Viabilità e traffico, sicurezza urbana, posso dire – spiega Saverio De Roma – di essere soddisfatto per il lavoro che stiamo portando avanti col sindaco, l’assessore Raffaele Nonnoi e il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru”.

“Un tema molto toccante, ultimamente, purtroppo, si sono verificati spesso incidenti ai danni dei pedoni. Mettere in sicurezza i cittadini oggi si può fare, grazie alla tecnologia del “Pedone Smart”, che rappresenta uno strumento rivoluzionario per la messa in sicurezza dei centri urbani ed extraurbani”.