A mezzanotte in strada a festeggiare, ma gli “amici” di Facebook li tradiscono: sanzionati 4 giovani a Villacidro

Ieri, a Villacidro, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione della violazione della normativa per il contenimento della pandemia da coronavirus, nei confronti di un 25enne, di un 24enne, di un 20enne e di una loro amica 19enne, tutti di Villacidro.

Alcune persone che avevano ricevuto immagini dei festeggiamenti di Capodanno, hanno segnalato la festa ai militari che, con mirati accertamenti, scaturiti dalla pubblicazione sul social network “Facebook” di una foto che ritraeva i giovani mentre festeggiavano per le vie del centro in via Parrocchia, hanno sanzionato i giovani con la nota multa da 400 euro.